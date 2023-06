El BNG naronés votará “por si mesmo” en el acto de investidura por “ter obxectivos diferentes”

El Bloque Nacionalista Galego de Narón anunció hoy, última hora de la tarde, que votará “por si mesmo” en el acto de investidura previsto para mañana por la mañana. Desde la formación inciden en que debe ser la fuerza mayoritaria, Terra Galega (TEGA), la que tienda la mano al diálogo para alcanzar acuerdos puntuales “que beneficien ao concello no seu conxunto”, sin “facer perigosas distincións por barrios, parroquias, idade, xénero ou condición social”, remarcan.



Su cabeza de lista, Olaia Ledo, afirmó que han concluido dicha postura tras mantener una asamblea de militantes y encuentros con diferentes agentes –en la tarde de hoy, sin ir más lejos, con el partido de Marián Ferreiro–.



El BNG agracede a los vecinos y vecinas del municipio la “subida histórica” en los pasados comicios del 28 de mayo. “Ademais, sacamos os mellores resultados nunhas municipais en Narón e volvemos gañar no colexio electoral de Doso”, remarcan.



El BNG lamenta, sin embargo, que la abstención “segue a ser a tónica da xornada das eleccións”, por lo que consideran necesaria una “profunda autocrítica de todas as forzas por non ser quen de ilusionar a unha parte importante da veciñanza”.



Desde la formación hacen hincapié en que más del 75% del censo naronés “non votou polo grupo maioritario, Terra Galega”, quedando, dicen, muy lejos de alcanzar el edil número 11 que les otorgaría la mayoría absoluta. “Aplicando a lei d’Hont, estabamos máis cerca de conseguir un concelleiro máis calquera do resto de forzas representadas”, aseveran.



Así las cosas, los nacionalistas consideran que los comicios dejaron un resultado abierto al diálogo entre diferentes fuerzas políticas. “O BNG é unha forza dialogante, construtiva e que traballa no benestar de todas as veciñas e veciños. (...) Pero non se dan as circunstancias, hoxe, de pacto con ningunha forza de maneira permanente, por ter obxectivos diferentes cara o noso concello”, afirmaron.