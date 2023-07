El BNG llevará al Parlamento gallego los recortes educativos en los centros de las comarcas

El BNG llevará a la cámara gallega la eliminación de una unidad de Infantil en el CEIP de A Gándara. La formación recuerda que hace ocho meses que presentaron una batería de preguntas demandando la actuación de la Xunta ante los “graves problemas que padecen as instalacións” del centro.

“A día de hoxe, unha vez rematado o curso, debemos denunciar que a situación do CEIP non só non mellorou en canto as súas instalacións senón que veñen de recibir comunicación por parte da Consellaría de Educación do peche dunha unidade de 4º de educación infantil”, aseveró el diputado de la comarca, Mon Fernández.



Los nacionalistas afirman que este nuevo recorte en la enseñanza pública se suma a la problemática de los estudios de FP. “Até seis ciclos que na actualidade se impartían na modalidade presencial pasarán a impartirse unicamente a distancia, mentres que algúns centros concertados levan desde hai xa algúns anos aumentando significativamente a súa oferta”. Desde el BNG demandarán una reunión entre el ejecutivo gallego, la dirección del centro y la ANPA “para pactar unha relación de obras que se incluirán no orzamento do 2024”.