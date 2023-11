O BNG demanda á Xunta axudas para as familias de Neda afectadas polas riadas

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) solicítalle á Xunta axudas económicas para os veciños e veciñas de Neda afectados polo desbordamento dos ríos Besteiro e Belelle a comezos de mes.



A portavoz da formación na localidade, Cristina Bouza, visitou o lugar e comprobou de primeira man as consecuencias que están a padecer as familias. “O nivel dos prexuízos é moi elevado até o punto de manifestar algunhas das persoas afectadas que perderon todo por completo”, indican os nacionalistas.



Desde o BNG sosteñen que a única certeza das persoas afectadas polas inundacións é que “van ter numerosos problemas económicos e burocráticos que sortear para recuperar a súa vida tal e como era antes de que o torrente de auga a atravesara por completo”.



Por todo isto, o grupo parlamentario, a través do deputado comarcal Mon Fernández, instará na Cámara galega á Xunta “a constituír de urxencia un Fondo de axuda para as persoas afectadas polas inundacións no Concello de Neda”.



Os nacionalistas demandan que dito fondo sufrague a compra de mobiliario, electrodomésticos e roupa necesarios para restituír os perdidos polas inundacións, así como as obras de reparación necesarias nas vivendas e fincas. Tamén que adiante os importes dos custes de reposición e reparación coa presentación dun orzamento, coa obriga posterior de xustificar o gasto coa presentación da correspondente factura.



“O Fondo poderá recuperar todo ou parte do diñeiro adiantado cando os seguros das persoas afectadas fagan efectivo o pago das indemnizacións polos mesmos conceptos que previamente adiantou o fondo”, explica o Bloque Nacionalista Galego.