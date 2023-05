El BNG censura el “no” del PP a la creación de una mesa de trabajo para los montes de A Capelada

El Bloque Nacionalista Galego censuró que el Partido Popular haya votado en contra –en el Parlamento– a la propuesta del diputado comarcal Mon Fernández para la creación de una mesa de trabajo entre el Concello de Cedeira, la Xunta y los ganaderos para mejorar las condiciones de los montes de A Serra da Capelada.



“A situación do monte é a que é, está abandonado, e non dá nin de lonxe o rendemento económico e social que podería dar”, lamentó el nacionalista, al tiempo que hizo hincapié en el potencial de la zona. “É inmenso, pola calidade dos pastos, do gando, polo tipo de explotacións e a cultura que existe”, añadió. Desde el BNG proponen, además, la creación de un sello de carne propio.