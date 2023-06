El BNG de Cariño tuvo en su mano la Alcaldía y decidió abstenerse en la votación

“Aunque nos veten, aunque mientan diciendo que el cargo ante todo, nosotros generosidad a cambio de nada. Generosidad incluso para apoyar a aquellos que tratan de escapar de sus responsabilidades. Ante la derecha, izquierda, hoy y siempre”. Con este contundente mensaje sorprendía el ya exalcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, en sus redes sociales.

Una afirmación que hace referencia a la decisión de los ediles del BNG de abstenerse en la sesión plenaria de investidura, después de que los socialistas apoyasen al candidato de dicha formación, Adrián Pernas. Un hecho que aupó a la popular Ana María López a conseguir el bastón de mando cariñés.

“Nós non sabiamos que ían facer iso porque nas reunións anteriores non se acordou nin se abordou iso”, declaró ayer a preguntas de este Diario el propio Pernas.

El cabeza del lista del BNG asegura que desde la ejecutiva “houbo recomendacións e pautas” durante el periodo de negociaciones –con el objetivo de alcanzar un acuerdo con el PSOE–. “Dende que ocorreu non é que tiveramos unha represalia ou se nos dixera que o fixemos mal (...). Enténdese que non é a nosa culpa nin o noso capricho que o PSOE non saíse”, indicó.

A preguntas sobre la motivación de abstenerse –facilitando así un ejecutivo de derechas–, Pernas alude a la dificultad de dirigir un municipio en minoría. “No caso ideolóxico, moralmente, claro que sería mellor un goberno noso. Pero no caso realista, no de manexar un pobo, cremos que é unha situación nada desexable estar en minoría con tan só tres persoas ao mando”, aseveró.