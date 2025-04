Bernardo Fernández presenta a súa precandidatura a secretario xeral do PSOE provincial

O alcalde de Pontedeume e actual secretario xeral do PSOE provincial na Coruña, Bernardo Fernández, presentou o pasado luns a súa precandidatura para revalidar o cargo, coincidindo co inicio do prazo aberto para que os militantes que queiran competir neste proceso interno tamén se poidan postular. No caso de se presentar algún candidato máis, as primarias terán lugar o vindeiro 27 de abril.



Por medio dun comunicado, Fernández Piñeiro destacou que se presenta co fin de continuar a fortalecer a formación na provincia. “O meu obxectivo principal é preparar ao partido para gañar as próximas eleccións municipais e manter o goberno da Deputación”, sinalou.

O rexedor de Pontedeume explicou que, durante estes anos, tratou de aplicar no partido “a mesma filosofía” que se adoptou no seu Concello, en referencia á “proximidade aos problemas das agrupacións e da militancia, o traballo duro, a ambición e a experiencia para facer un partido mellor e máis forte”, engadiu.

Neste sentido, o dirixente socialista sinalou que este é un “referente” do municipalismo en España. “Gobernamos a Deputación por terceiro mandato consecutivo con Valentín González Formoso, un feito histórico que nunca antes ocorrera”, remarcou.



Así, Fernández Piñeiro puxo en valor o feito de que se trata dunha institución que amosa “día a día que hai unha maneira diferente e máis xusta, transparente e efectiva de xestionar estas administracións”. A este respecto, engadiu que “frente a unha Xunta cunha folla de ruta caciquil e partidista, a Deputación da Coruña axuda e colabora cos Concellos con criterios de obxectividade, sen ter en conta o color político dos gobernos municipais”.