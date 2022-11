Los ayuntamientos preparan una amplia programación por el Día contra la violencia machista

Como cada año, el 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.



Por ello, los Concellos de las comarcas han comenzado a elaborar un completo y variado programa de actividades –algunas de ellas ya han tenido lugar– relacionadas con la efeméride feminista y que se irán sucediendo a lo largo de todo el mes.

Valdoviño



El ejecutivo valdoviñés llevó a cabo un taller de salud sexual para mujeres adultas bajo el título “Encantada de coñecerme”, una actividad que tuvo lugar los días 4 y 11 de noviembre en la Casa da Cultura. Además, desde el pasado lunes la web municipal alberga el manifiesto institucional preparado por el consistorio.



El alumnado del CPI Atios conoció el día 10 el stand informativo “Punto Violeta. Agresión OFF”, que aportó a los jóvenes diversas actividades y recursos para avanzar en la lucha contra la violencia de género. Asimismo, las instalaciones del centro escolar alberarán entre el 14 y el 30 de noviembre la exposición “Cartas de Amor”, una muestra del cómic gallego con temática relacionada y obras de diferentes artistas.



La Casa da Cultura será el escenario el día 17 de la presentación de los cortometrajes “Xénero educa. Historias para contar”, elaborados por los escolares del Atios.



En el mismo lugar y el propio día 25, el público adulto podrá disfrutar del espectáculo “Tabú”, de Tarabela Creativa, una obra incluida en la programación de la Diputación y que nace con la misión de transmitir historias de confusión, secretismo, amor, picaresca y sexualidad “das mulleres que son cimento da nosa terra”, indican desde el Concello.



El domingo 27, el municipio recuperará la “Andaina reivindicativa contra a violencia de xénero”. Partirá a las 17.30 horas de la Casa da Cultura hacia el entorno de playa de A Froixeira. Allí, en las inmediaciones del parque, tendrá lugar el concierto “Mulleres Creadoras” de Feminino Plural –que integran Silvia Penide y Carla López–. Desde el consistorio indican que, en caso de lluvia, el evento se trasladará a la Casa da Cultura.



Para cerrar la programación, el 2 de diciembre el Concello organiza una formación en materia de igualdad para el personal que trabaja en actividades de carácter social, educativo, cultural y con infancia. Correrá a cargo de Aventeira. Se trata de un proyecto financiado por la Diputación.

Fene



Con el izado de la bandera violeta, “que identifica non só a reivindicación plena de dereitos para a muller, senón tamén necesaria erradicación das violencias machistas de todo tipo”, el Concello de Fene inició el pasado miércoles los actos relacionados con el 25 de noviembre y que comenzarán el día 14.



En esa jornada, a las 19.00 horas en la Casa da Cultura, está previsto un monólogo bajo el título “Golpes. (in the house of the rising sun)”, a cargo de Estíbaliz Veiga y dirigido al público adolescente y adulto.



El día 21, en el mismo lugar y a la misma hora, se llevará a cabo la representación de “#2Pilgrims”, protagonizada por Sheyla Fariña y Guillermo Carbajo.



El propio día 25, en colaboración con el IES de Fene, el Concello organiza dos charlas sobre violencia vicaria impartidas por Joshua Alonso –cuya madre fue asesinada en 2017–. “Cos coñecementos adquiridos nos últimos anos e, sobre todo, coa experiencia traumática que viviu, Joshua ofrece unha visión do problema da violencia desde dentro, moi valiosa para traballar en materia de concienciación”, explica la edila de Benestar e Igualdade, Mari Carmen Martínez.

As Pontes



Por su parte, el Ayuntamiento de As Pontes inició a principios de mes la programación relacionada con dicha conmemoración, bajo el lema “Cansas de oílo? Nós de vivilo”.



Los centros de Educación Secundaria albergarán hasta diciembre talleres para prevenir la violencia de género, en los que se hará hincapié en su presencia a través de las TICs. Los colegios también desarrollarán un concurso de carteles con el que se busca, a través del arte, concienciar a los más jóvenes acerca de esta problemática. La obra ganadora del certamen se convertirá en la imagen oficial del Concello para ese día.



Además, los días 14 y 15 de este mes se llevará a cabo en los centros de Primaria la representación de “Aprendendo a querer”, mientras que el 28 y 30 de noviembre los cuentacuentos llegarán a los centros bajo el título “Contos para cambiar o conto”.



Ya para toda la población, el 25 de noviembre el cine Alovi acogerá la representación de “Feminísimas”, en la que tres amigas de la adolescencia muestran las diferentes maneras de entender el feminismo. Para ese mismo día y a las 12.00 horas, está prevista la lectura del manifiesto contra la violencia machista.