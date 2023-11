La autodefensa para mujeres llega a Narón a mediados de este mes

Las mujeres y niñas de Narón podrán formarse en defensa personal este mes. El Consistorio organiza, en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Gérero –efeméride que se celebra cada 25 de noviembre–, un taller abierto que se llevará a cabo los días 18 y 25 en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros.



Serán el instructor policial y experto en la materia José Rodríguez, y la doctora en psicología Madó González los encargados de impartir las sesiones, de 10.00 a 13.00 horas ambas jornadas.



Así pues, la iniciativa si dirige a niñas de más de 12 años empadronadas en Narón –que deberán ir acompañadas de una adulta–.

Las interesadas en anotarse deben formalizar su inscripción antes del 14 de este mes llamando (en horario de mañana) al 633 497 990.

Contenidos

Desde el gobierno naronés se explica que los talleres abordarán contenidos generales –posturas defensivas; saber caer y levantarse; moverse y desplazarse; o atacar, entre otras– y también otros de carácter preventivo –armas naturales de cuerpo, zonas de golpeo, técnicas, cómo incapacitar o huir...–.



Las asistentes abordarán, asimismo, principios básicos de seguridad y relacionados con la resolución y la psicología. “Como actuar no caso de que nos agarren, intentos de golpeo, agresións no chan, uso do spray de autoprotección… son algunhas das áreas nas que se traballará nestes obradoiros, centrados en aspectos físicos e tamén psicolóxicos”, aseguró la edila.

El Aula Cemit de Xuvia alberga este mes un curso de edición de imágenes con GIMP

El responsable del área de Novas Tecnoloxías del Ayuntamiento de Narón, Román Romero, recuerda a la ciudadanía que todavía quedan plazas disponibles para participar en el curso de “Edición de imaxes con GIMP”, que se llevará a cabo en el Aula Cemit de Xuvia entre los próximos días 9 y 30 de noviembre.



Tal y como explica el edil, en él se podrán formar un total de 12 personas y constará de 60 horas de duración, que se impartirán en horario de tarde –de cuatro a ocho, concretamente–.



Los participantes abordarán cuestiones relacionadas con el audio, la imagen y el vídeo y aprenderán técnicas básicas para retocar y restaurar imágenes, redimensionarlas o diseñar logos, entre otras cuestiones.



Desde el Concello indican que las personas interesadas en tomar parte de esta acción formativa pueden inscribirse a través de la plataforma Cemit, mediante el enlace https://cemit.xunta.gal/es/formacion/formacion-presencial/43003.



GIMP –siglas en inglés de Image Manipulation Program– es un programa de edición de imágenes digitales libre y gratuito.