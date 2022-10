As Pontes retoma en novembro as xornadas “Terra de cogomelos”

O Concello das Pontes organiza, por segundo ano consecutivo, as xornadas micolóxicas “As Pontes, Terra de Cogomelos”, unha iniciativa que se desenvolverá ao longo de todo o mes de novembro e que ten como obxectivo potenciar a actividade micolóxica e a micofilia no municipio e a súa contorna.



Elena López, concelleira de Turismo sinalou que “con esta iniciativa buscamos que todas as persoas interesadas nos fungos e cogomelos no noso municipio así como en toda Galicia poidan formarse nas Pontes, a través de diferentes actividades que promoven o coñecemento dos diversos aproveitamentos ambientais, culturais e económicos que ofrecen estes excelentes recursos naturais”.



O programa de actividades, todas de balde, inclúe unha series de obradoiros e faladoiros nos que diferentes especialistas achegarán ao público a temáticas como o cultivo de fungos, a identificación de especies ou a normativa vixente en relación a recolección e aos coutos micolóxicos en Galicia. As accións vanse completar con obradoiros olfactivos e sensoriais, saídas micolóxicas, unha exposición sobre o mundo da micoloxía e o papel da muller e un concurso de receitas a base de cogomelos silvestres.



A primeira actividade será un faladoiro na Casa Dopeso, o venres 4 de novembro, de 18:30 a 20:00 horas, a cargo de Marisa Castro, máximo exponente da micoloxía en Galicia, no que fará un repaso histórico sobre a relación complexa do pobo galegos cos cogomelos, entre o amor e o medo, entre a micofilia, a micofaxia a e a micofobia.



O sábado, 12 de novembro, en horario de mañá, entre as 10:30 e as 12:30 horas, tamén na Casa Dopeso, persoal técnico da empresa MycoGalicia Plantae e do Laboratorio de micoloxía da Universidade de Vigo, desenvolverá unha charla-obradoiro sobre o cultivo de cogomelos, no que as persoas participantes aprenderán algunhas detrezas básicas para iniciarse na produción de cogomelos na contorna doméstica, así como a coñecer os cogomelos domesticados máis comúns.



O domingo 13 de novembro realizarase unha saída ao couto micolóxico do Monte Forgoselo, guiada por micólogas das Universidade de Vigo. A saída desenvolverase desde ás 09:00 as 13:00 horas e contará cun obradoiro in-situ con explicación prácticas sobre especies que se atopen durante o roteiro, así como afondarase nas metodoloxías que se empregan para a identificación e recolección de cogomelos.



A seguinte semana haberá un faladoiro sobre o marco normativo vixente en Galicia, sobre os aproveitamentos existentes que regula a lei (consumo propio, comerciais, científicos ou didácticos), e sobre os coutos micolóxicos, contando na nosa bisbarra co do Monte Forgoselo, propiedade veciñal. O faladoiro correrá a cargo de Odón López, técnico da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, e de Alejandro Souto, técnico do couto micolóxico do Monte Forgoselo. Será o venres, 18 de novembro, de 18:30 a 20:30 horas no salón de actos da Casa Dopeso.



As xornadas contarán, o día 25, coa participación de persoal técnico de MycoGalicia Plantae, que desde as 18:30 ata as 20:30 horas, na Casa Dopeso, cun dos obradoiros máis chamativos e innovadores das xornadas, ideado para despertar e agudizar o sentido do olfacto relacionado específicamente cos cogomelos e a micoloxía. Xa o sábado 26 de novembro, Miño Guerreiro da Asociación Poupariña das Pontes, guiará unha saída micolóxica nun espazo de enorme interese micolóxico e ambiental, como é a zona de restauración de Endesa en Goente. A saída comezará ás 09:00 e rematará ás 13:30 horas.



Ao abeiro das xornadas micolóxicas hai organizada a exposición “Micoloxía en feminino”, unha recompilación sobre as mulleres que dedicaron a súa vida á implicación do coñecemento científico e, en particular, da micoloxía. Esta exposición poderá visitarse desde o 12 ao 25 de novembro na Casa Dopeso.

Así mesmo, haberá saídas micolóxicas con público escolar da localidade e un concurso de receitas elaboradas a base de cogomelos silvestres, que se desenvolverá do 1 ao 30 de novembro, e a partir do que se deseñará un recetario coas propostas finalistas do concurso gastronómico.



Para participar nas actividades é preciso reservar, inscribíndose neste enlace. Dúbidas ou aclaracións, no teléfono 604047337 e o correo terradecogomelos@gmail.com.