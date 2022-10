As Pontes invertirá 400.000 euros para crear una unidad residencial de salud mental

El Ayuntamiento de As Pontes invertirá 400.000 euros en la creación de una Unidad Residencial de Salud Mental en el municipio, una infraestructura promovida por la Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume y Ortegal cuya construcción se encuentra ya en marcha en el lugar de O Feal.



El alcalde, Valentín González Formoso, participó hoy en el acto de presentación, al que acudieron también, entre otros, el regidor de Ferrol, Ángel Mato, el de Pontedeume, Bernardo Fernández, y representantes de la Xunta como el director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González y la delegada territorial, Martina Aneiros.



Formoso destacó en su intervención las oportunidades que esta nueva infraestructura –con una capacidad de 25 plazas– aportará a las personas usuarias y a sus familias. “Esta obra concreta un pequeno soño que tiñan na asociación. É un gran paso para ese universo de persoas usuarias que necesitaban un lugar no que desenvolver as actividades ás que sempre aspiraba o persoal técnico (...). Permite, ademais, darlles unha oportunidade laboral e é ao mesmo tempo unha oportunidade de respiro para as familias”, afirmó el regidor.



Por su parte, el presidente de la Asociación, Félix Pena, apuntó a la importancia del nuevo equipamiento, “o cuarto que existe en Galicia e o décimo terceiro de España. Un proxecto no que comezamos a traballar no 2008, que se veu paralizado pola crise económica e que retomamos no 2018 con máis forza e que hoxe xa é unha realidade”.



Entre los servicios que prestará la Unidad Residencial de Salud Mental destacan los programas individualizados de atención especializada, un plan de apoyo familiar, asistencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, propuestas de ocio y tiempo libre así como rehabilitación funcional, terapia ocupacional, estimulación cognitiva y atención psicológica.



El proyecto, con una inversión de 1,8 millones de euros —a los que habría que sumar lo que la entidad lleva aportado, unos 150.000 euros derivados de la compra de la parcela, la elaboración del proyecto técnico, dirección facultativa, consultoría y gestión—, cuenta asimismo con el apoyo económico del Ayuntamiento de As Pontes –400.000 euros–, así como con una aportación de la Consellería de Política Social de la Xunta, por valor de 72.104 euros.