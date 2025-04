As Pontes exige a la Xunta la mejora urgente del IES Moncho Valcarce

El ejecutivo de As Pontes se suma a las peticiones de la ANPA Brixeo y de toda la comunidad educativa del IES Moncho Valcarce para exigir a la Consellería de Educación un “investimento urxente” para reparar las graves deficiencias que presenta el centro educativo, con 37 años de antigüedad.



Entre ellas se encuentran humedades recurrentes –tanto en las aulas como en el polideportivo, con goteras y charcos en el suelo que afectan también al cableado eléctrico–, grietas y moho negro en las paredes o ventanas que no aislan.



Desde el Ayuntamiento recuerdan que se lleva demandando a la Xunta una intervención inmediata y global en las instalaciones desde 2021, recordando que en el instituto estudian más de 400 ponteses y pontesas.

“Non podemos seguir esperando por unha intervención, que leva anos aprazándose, e que afecta á seguridade e benestar de toda a comunidade educativa do IES Moncho Valcarce. Un centro que na actualidade non reúne as condicións de habitabilidade, de salubridade, de seguridade e que tampouco cumpre cos requisitos de eficiencia enerxética”, exponen.



La edila responsable del área de Educación, Tania Pardo, afea que “pese a solicitar, desde o 2021, case unha decena de reunións coa Consellería, non obtivemos ningunha resposta. É certo que, a raíz da presión social, responsables autonómicos achegáronse ata o centro para realizar unha inspección en 2023 e regresaron en febreiro de 2025, pero seguimos esperando por un compromiso firme co centro, así como por algunha actuación concreta”.



Desde el Concello acusan a la Xunta, además, de dar “prioridade a investimentos en municipios da súa mesma cor política. Pero a rapazada non pode ser vítima de intereses partidistas, deben ser unha prioridade. Son o futuro da nosa comunidade autónoma”, remarcan.