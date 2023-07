As Pontes exige personal especializado en atención a la diversidad en el CEIP A Magdalena

El Consello Escolar Municipal de As Pontes exige a la Xunta de Galicia personal especializado en atención a la diversidad para el colegio A Magdalena. Así queda constancia en un escrito remitido a la Xefatura Territorial en A Coruña de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, en el que solicita una reunión urgente para abordar dicha cuestión, “de cara a adoptar todas as medidas precisas que garantan unha atención axeitada ás demandas dos menores con necesidades educativas especiais escolarizadas no centro educativo”.

El Consello recuerda que el pasado curso “agrupouse fóra da aula de referencia ao alumnado con necesidades educativas especiais, incumprindo coa lei do 8 de setembro de 2021 na que se especifica que a atención docente especializada debe prestarse, con carácter xeral, dentro da aula ordinaria do alumnado ao que se lle presta apoio”.

Desde el órgano de participación de la comunidad educativa apuntan, además, que en la actualidad hay un aumento de menores con necesidades educativas especiales, “e o centro segue sen dispoñer dos recursos especializados que garantan unha atención axeitada (...)”, hecho que priva a los niños y niñas ponteses, remarcan, de una educación de calidad.

El Consello Escolar Municipal de As Pontes se ha reunido ya, en solo un mes, dos veces, “ante a falta de concreción na resposta da Xefatura Territorial na Coruña da Consellería á primeira petición de reunión solicitada”, censuran.