As Pontes comienza esta tarde con el programa anual “Familias Coidadoras”

El Concello de As Pontes comenzará hoy con el programa “Familias Coidadoras”, una iniciativa para apoyar a aquellos que se hacen cargo de personas dependientes a través “da organización de charlas, obradoiros e un servizo de asesoramento”, explican desde el Consitorio, centrándose “en diferentes aspectos da saúde, os coidados e os autocoidados”.



El local de la AVV As Painceras, en Ribadeume, acogerá entre las 16.30 y las 18.30 horas, la primera de las sesiones, bajo el título “Entendendo o envellecemento”. En esta cita se tratarán cuestiones como las posibles dificultades que surgen en esta etapa de la vida y cómo afrontarlas.



Para ello se llevarán a cabo dinámicas que permitan comprender a este sector poblacional en las que, además, se abordarán las posibles formas de afrontarlas.



Desde el ejecutivo de Valentín González Formoso se recuerda que la propuesta es gratuita y abierta al público general.

A continuación



Este será el primero de los talleres que se lleven a cabo dentro de este programa, que tendrá continuidad hasta diciembre.



El mes de mayo se centrará en “autocoidados para as persoas coidadoras no eido do dano cerebral adquirido” y la “xestión emocional e coidados”. En junio la sesión será sobre recursos y ayudas en este campo y en septiembre sobre la gestión del estrés. En el último trimestre del año se tratarán temáticas como los primeros auxilios, las movilizaciones seguras y la prevención del dolor articular o de caídas y productos de apoyo. Todos ellos impartidos por profesionales.