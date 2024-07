As Pontes apuesta por la versatilidad: de Coque Malla a la París de Noia

As Festas do Carme e a Fraga que, otro año más, compite por ser uno de los más memorables del verano en esta comarca.



Esta celebración en honor a la Virgen del Carmen tendrán una duración total de dos semanas: del viernes 12 al jueves 25 de julio y una oferta cultural que no deja indiferente a ninguno de los vecinos de la localidad. Hay opciones para todos los gustos: desde folclore hasta música tecno, pasando por algunas de las más reconocidas orquestas gallegas.

A partir del viernes 19, la propuesta del Concello de As Pontes no deja a nadie indiferente, el fin de semana mantendrá un gran nivel desde el princpio.

Gran variedad musical



Después del pregón, tendrá lugar la actuación de Coque Malla, a las 22:00 en Rúa 8 de marzo. Pero esta noche no acaba aquí. En la Plaza do Carmen actuarán la Orquesta Marbella y La Misión.



Durante todo el fin de semana, no se pondrá freno al baile, ni por el día ni por la noche. Están programados pasacalles, sesiones vermú y verbenas. Estas últimas a cargo de la Olympus y los Players el sábado, y los Satélites y la Capitol el domingo. Ambos días, además, habrá pocesiones nocturnas por la villa.



El lunes,las veteranas París de Noia y Origen se encargaran de ponerle el broche de oro final a las actuaciones de las orquestas. Y sin olvidarse de la juventud, habrá hinchables y juegos para los más pequeños, junto una fiesta de la espuma.



El adiós lo da el Festival A Fraga, que este año cuenta con Xurxo Fernándes, Monoulious DOP, La Regadera y We Are Not Dj’s la noche del 24. Luband y Dj. Álex Romero estarán en la famosa Romaría da Fraga.