As Pontes y Adiante impulsan un programa de prevención de la drogodependencia

La entidad pontesa Adiante, en colaboración con el ejecutivo local, ha puesto en marcha un programa de prevención de la drogodependencia entre los jóvenes, a través de la educación emocional.



La edila de Benestar Social, Tania Pardo, señaló en la presentación del taller en el IES Castro da Uz que “son moitas as investigacións que asocian o consumo de drogas cunha menor competencia nas relacións sociais e a través destes obradoiros búscase traballar as competencias conductuais, sociais, cognitivas e emocionais co obxectivo de que a rapazada poida mostrarse máis competente para establecer vínculos sociais e facer fronte ás presións do ambiente favorables ao desenvolvemento de condutas de risco para a saúde”.



Así las cosas, los talleres impulsados por esta entidad buscan promover en el alumnado de Secundaria un conocimiento sobre la propia persona “e fomentar a adquisición de habilidades e valores protectores, conectando coas diferentes relacións e contextos nos que se desenvolve por medio de sesións nas aulas e sesións individuais”, explican desde el ejecutivo pontés.



En las sesiones en las aulas, el personal de Adiante observará el funcionamiento de los grupos para evaluar posibles conductas de riesgo, por medio de la escucha activa, la empatía, la expresión emocional o la toma de decisiones, entre otros factores.

Habrá, asimismo, actividades individuales con cada estudiante y su familia, ofreciendo apoyo a los participantes frente a posibles problemas.