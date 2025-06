Arte urbano en las aulas: el mural que celebra el 50 aniversario del colegio de Ortigueira

Volver al colegio en donde uno estudió siempre es emocionante pero, en el caso de Cristian F. Caruncho, todavía lo es más. La directora del CEIP José María Lage, Rocío Fernández, contactó con el ilustrador de Couzadoiro para que elaborase un mural conmemorativo por el 50 aniversario del centro. “Xa coñecían o traballo que fixen con Lidia Cao o ano pasado, á entrada do pobo: A Punkiereteira”, explica el joven, que incide en los sentimientos que afloraron “ao volver ao meu cole despois de tantos anos. Ata comimos no comedor”, comenta entre risas.

Cedida

Así, durante varias jornadas y a pleno sol, ambos artistas –Cao cuenta con una amplia trayectoria a sus espaldas, con más de 100 obras en diferentes países– trabajaron codo con codo ante la atenta mirada de los estudiantes. “Foi moi bonito, porque os nenos máis pequenos viñan todos os días xunto coas profes para ver os avances do mural. No recreo tamén se pasaban por alí e inclusive unha nena fíxonos unhas pulseiras de gomiñas que nos regalou”, recuerda con cariño Caruncho. A este buen ambiente alude también su compañera de faena. “Foron un amor. Berrábannos o típico: que ben pintades! E ata que non lles dabamos as grazas, non paraban. Regaláronnos pulseiras, flores que collían por alí... Foi unha moi boa experiencia”, remarca la ilustradora de Ordes.

Personajes

Así, tras una semana de trabajo intenso, en dos de las paredes del colegio ortigueirés –en principio iba a ser una sola– lucen ya dos de los personajes más reconocidos de Caruncho: “O Porco Bravo” y “O Moucho”. “A idea inicial era meter soamente en grande á Nena fan da Pukiereteira que está a ler un libro, que ideou Lidia, e despois as personaxes dos meus cómics. Pero quedaba todo un pouco apretado”, comenta el artista local.



Las fachadas del centro muestran también otros dibujos, salidos de la revista del colegio “A nosa voz” y que han protagonizado varias de sus portadas.

Cedida

“Fixemos unha mestura entre as personaxes creadas por nós e outras en cor amarela, que xa se lles ve no trazo que son debuxadas por nenos, que se fixeron ao longo dos anos nesa publicación infantil. En concreto foron creados no seu momento por Luis López, Dani Pérez e Jaime Echeverría”, explica Caruncho, aludiendo también a otro personaje, “O Porco Pistoleiro, que fixo unha nena de 6º, Julia, nun obradoiro que impartín no cole o ano pasado”.

Sintonía

Ambos artistas se conocieron en A Coruña, en la Escuela de Diseño de Arte Superior Pablo Picasso, y esta es la segunda vez que trabajan juntos en una obra de este formato. “Él no máster tocou un pouco o tema do mural, pero non tanto ao nivel profesional de encargar unha grúa, o material... Nese sentido, como nos coñecemos desde hai anos e eu si que me dedico a iso profesionalmente, dixo: dous máis dous, catro”, comenta entre risas Lidia acerca de su primera colaboración. “Agora volveu xurdir a oportunidade e, como temos moi bo trato, foi moi fácil”.

Cedida

Tras la experiencia de su colega, la ilustradora de Ordes confiesa que le gustaría repetir en un futuro pero, en esta ocasión, en el CEIP Campomaior. “É certo que antes no meu colexio había murais pero blanqueáronos todos. Xusto dá a casualidade que miña nai vive ao lado e cada vez que paso por alí penso que me faría moitísima ilusión pintar no meu cole e tan pretiño da casa”. El tiempo dirá si se cumple este deseo y se unen de nuevo estos dos talentos.