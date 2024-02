Ares avanza en el desarrollo de su campaña municipal de compostaje doméstico

El ejecutivo aresano ha culminado la primera fase de su campaña municipal de compostaje con la distribución –entre los meses de diciembre y enero– de un total de 44 recipientes individuales entre los hogares que decidieron sumarse a esta iniciativa –que representa una inversión de 31,944 euros para las anualidades 2023-2024, financiados por el Fondo Europeo de Recuperación y Re-siliencia de la Unión Europea y el propio Consistorio–.



La edila de Medioambiente, Lucía Blanco, fue la encargada de entregar a los vecinos y vecinas el kit de compostaje –un “composteiro de 400 litros, un aireador, una reja antirroedores para la base y un manual informativo–. “Cos composteiros axudamos a instalar hábitos de reciclaxe entre os e as aresáns, pero sobre todo logramos que pouco a pouco a veciñanza se implique e avance no coidado do medioambiente”, declaró la concejala.



La segunda fase de este proyecto supondrá el asesoramiento personalizado con la visita de los técnicos a los hogares que participan en la iniciativa, con la que se disminuye la contaminación ambiental a la par que se reduce el transporte de largas distancias para el tratamiento de los residuos. “É esencial que o Concello contribúa a achegar coñecemento de calidade para mellorar os nosos hábitos de reciclaxe, dando máis valor aos biorresiduos. Por iso continuamos con esta fase máis formativa”, indicó Blanco.



Estos técnicos se encargarán, asimismo, de evaluar la elaboración del compost y de remitir al ejecutivo local la información pertinente para el seguimiento de la campaña.



La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Ares culminará con una tercera fase en la que se ampliará el rango de actuación por medio de dos áreas comunitarias de compostaje, ubicadas, explica el gobierno aresano, “en puntos estratéxicos da localidade, específicamente en áreas urbanizadas, para que a campaña impacte polo menos a 55 familias máis no programa”.