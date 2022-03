Ares adjudica el contrato del servicio de ayuda no en el hogar por cuatro millones

El Concello de Ares adjudicó recientemente el contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) valorado en 4.090.152,64 euros y con vigencia de cuatro años, prorrogables otros dos –lo que aumentaría su valor hasta los seis millones–. Entre las novedades que se introducen con la entrada en vigor del nuevo servicio está el aumento en más de un 50% del presupuesto en comparación con el contrato previo, también se amplía el número de trabajadores de 33 a 63 y habrá unas 23.000 horas al año más de prestación, pasando de 37.000 a 60.000 horas por anualidad entre las modalidades de libre concurrencia y dependencia, estas últimas designadas en base a las estimaciones de demanda del Sistema Galego de Atención á Dependencia de la Xunta.



La concejala de Benestar Social, Victoria Montenegro, calificó el SAF como “un instrumento de traballo esencial, a principal ferramenta para evitar, por exemplo, que as persoas maiores non se teñan que trasladar fóra dos seus fogares, co impacto psicolóxico que iso ten neles” y resaltó que la mayor parte de los esfuerzos se dedican “ó proceso de trámites dende o SAF municipal (as horas de libre concorrencia)”, aplicando una gestión ágil para que “a tramitación estea á menor brevidade e poidamos dar resposta á demanda nunha semana ou ata en días”.



El servicio prestará atención a las actividades básicas de la vida diaria como los apoyos a la movilidad dentro del hogar (levantarse y acostarse en la cama, traslado de posición, cambios posturales...), ayudas en el cuidado e higiene personal, supervisiones en la rutina de administración de medicamentos, ayudas para vestido, calzado y alimentación, entre otras actuaciones..