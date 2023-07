Apoyo a la comunidad del colegio de A Gándara tras el cierre de una unidad de Infantil

El gobierno de Narón trasladó hoy a la comunidad educativa del CEIP de A Gándara su respaldo tras el anuncio por parte de la Xunta del cierre de una unidad de cuarto de Educación Infantil de cara al próximo curso. “Manifestamos o noso total apoio ás súas reivindicacións e solidarizámonos coa comunidade educativa do centro, porque a solución para manter unha educación pública de calidade non é ir pechando unidades nin centros, como vén pasando nesta cidade”, afirmaron desde el Consistorio.



Asimismo, el Ayuntamiento apunta al “lamentable estado” en el que se encuentran algunas instalaciones de los centros públicos de la localidad, afirmando que “a pesar de que así llo trasladamos en reiteradas ocasións dende o Concello continúan sen realizar investimentos para acometer as actuacións que precisan eses centros”.



El ejecutivo naronés hace hincapié en que la comunidad educativa del colegio “sabe que pode contar con nós, que estaremos con eles onde consideren oportuno para instar á Xunta a reverter esta situación”.

Reacciones

A las críticas del Concello se han sumado también las de otros grupos políticos del municipio, tales como el Bloque Nacionalista Galego o el Partido Socialista. En el primero de los casos, la formación anuncia que, a través de su diputado comarcal Mon Fernández, registrarán una iniciativa para reclamar que no se cierre dicha unidad. “Os recortes no ensino son unha constante e non podemos permitir que nun dos barrios con menor media de idade de Galiza recorten agora unha unidade en pleno verán. Apoiamos as reivindicacións da ANPA e apoiamos a súa recollida de sinaturas”, afirmó la responsable local, Marta Grandal.



Por su parte, el socialista Jorge Ulla presentó ayer por Rexistro en el Concello una moción en el que solicita el apoyo del resto de fuerzas políticas de la corporación para instar a la Xunta a la reapertura de la unidad. “A pesares de que nos últimos anos Narón perdeu poboación, estamos convencidos que coa forte inversión do Goberno central no estaleiro da ría de Ferrol, a comarca de Ferrolterra atraerá a novas familias que demandarán servizos educativos para os seus fillos e fillas e, polo contrario, verán que Narón carece dese atractivo pola política educativa da Xunta, que ve na educación un gasto e non unha inversión”, aseveró.