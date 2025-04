Los análisis de San Sadurniño contradicen su declaración como Zona Vulnerable a Nitratos

El Concello de San Sadurniño encargó hace unas semanas –a Laboratorios Néboa– la realización de una serie de análisis de nitratos en las tres cuencas fluviales del municipio. Lo hizo, tal y como avanzó este Diario, tras la decisión de la Xunta de incluir la localidad –junto a Valdoviño y Moeche– como Zona Vulnerable a Nitratos (ZVN).

Según el Consistorio, los resultados de este estudio indican “que os niveis en todos os ríos locais están dentro da normalidade e incluso moi por debaixo do máximo permitido para auga potable”. En este sentido, remarca el gobierno que dirige Secundino García, “os datos contradín, por tanto”, la inclusión del municipio en el área demarcada por el gobierno autonómico.



“Nas analíticas que fixemos pola nosa conta obtivemos que o río Castro tiña 0,75 miligramos de nitróxeno por litro, o Xubia 2,6 miligramos e os regatos de Bardaos e Santa Mariña que van ás Forcadas deron un resultado de 8,36 miligramos por litro, moi por debaixo dos 25 miligramos do valor guía e do tope de 50 miligramos que establece a UE para a auga potable superficial”, aseveró el alcalde, añadiendo que “con estes datos na man, San Sadurniño non é quen causa a contaminación e, polo tanto, consideramos que non deberiamos estar dentro da ZVN”.



Desde el Ayuntamiento exigen a Medio Rural –que se comprometió a enviar los datos, inciden, en la última reunión mantenida con los afectados– que aporte la documentación sobre sus analíticas. A este respecto, García considera que el ejecutivo autonómico “non está actuando contransparencia e ademais bota balóns fóra tentando culpar ao Ministerio”.



Además del regidor sadurniñense, sus homólogos en Moeche –Beatriz Bascoy– y Valdoviño –Alberto González– han puesto el foco en las consecuencias que tendrá esta decisión de declarar sus municipios como ZVN para el sector agroganadero. “Supón importantes restricións na fertilización e un maior control sobre as prácticas agronómicas, sen contar con que tamén se está poñendo o foco e incluso criminalizando a actividade das gandarías que, quizais, son quen menos culpa teñen”, aseveró Secundino Casal.