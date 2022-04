Alumnos de Narón logran el undécimo puesto en la final de la First Lego League

El equipo CON3CT4-H4CKZ4P0S, formado por alumnos de la escuela multidisciplinar naronesa Gazapo S.L., participó este fin de semana en la final estatal de la First Lego League, un encuentro que tuvo lugar en el municipio malagueño de Torremolinos.



El evento puso el colofón a un programa educativo que dura todo el curso y que congregó en Málaga a más de 1.000 personas, entre unos 500 niños participantes, sus profesores y familiares.Satisfacción



Aunque no ha logrado ganar la competición, el equipo naronés se situó en la final en un nada desdeñable undécimo puesto, de un total de 40 grupos. Desde Gazapo SL muestran su satisfacción pese a no haber recibido ninguna mención especial, ya que sí obtuvieron “el reconocimiento de los jueces ante el impacto de nuestro trabajo”.



El programa educativo de este año promovía dos áreas de trabajo: el Proyecto de Innovación y el Diseño de un Robot capaz de superar el mayor número de misiones sobre un tablero oficial igual para todos los países



La First Lego League es un programa educativo por equipos que fomenta las vocaciones STEM –ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas– entre los jóvenes a través de la robótica educativa, la programación y la investigación.









Desafío del mundo actual





Más de 9.000 jóvenes han disfrutado este año en España con el reto anual planteado en la First Lego League, llamado en esta edición “Cargo Connect”, que promueve el transporte rápido, eficaz y sostenible.



El programa, en general, tiene como desafíos resolver diferentes problemas del mundo real, tales como el reciclaje, la gestión del agua o las energías renovables mediante la ciencia y la tecnología.