Alejandro Montes, experto en catas | “Los quesos gallegos están infravalorados, pero también por nosotros mismos”

Entre las diferentes actividades que organizó el ejecutivo local dentro del programa de la VII edición de la Feira do Queixo de Moeche se encontraron las catas comentadas. Corrieron a cargo del experto Alejandro Montes, que desveló algunos secretos.

Para aquellos que nunca hayan hecho una, ¿en qué consiste una cata de quesos?

Es una manera de introducir a la gente en este mundo. Muchos han ido a una cata de vinos pero no todo el mundo a una de quesos. En mi caso, escojo los quesos para hacer un pequeño hilo conductor. ¿Por qué unos son blandos y otros son duros?, ¿por qué algunos tienen las cortezas endurecidas y otros lavadas?. Todo tiene un porqué y, de alguna manera, explicamos cómo afecta el territorio, la ganadería o el clima a cada queso.

¿Hay algún orden específico en el que se deban probar?

Siempre de menor a mayor intensidad. Después, dentro de las catas buscamos también diferentes texturas, procedencias, tipos de leche... para que la gente pruebe diferentes cosas.

El maridaje es fundamental en una cata de quesos, ¿cuál es el más inusual que haya probado o planteado al público?

El más inusual, el que más me sorprendió y el que más encajaba: whisky con queso. También el té con queso.

En la comarca contamos con varias queserías que han logrado reconocimientos a nivel internacional. ¿Qué opinión tiene sobre los quesos locales?

El queso, para mí, es un alimento de subsistencia que se empleaba para mantener más tiempo la leche. Con la llegada de la industrialización, se comenzaron a hacer quesos para que a todo el mundo les gustasen y, ahora, en todos los lugares, no solo en esta zona, se está intentando cambiar esa tendencia. La parte industrial tiene que existir, es lógico, pero sí que se apuesta más por lo artesanal. En A Capela o en el Eume, se están intentando hacer cosas diferentes, para poder llegar a otro público.

Daniel Alexandre

¿Cómo ve el futuro de las queserías artesanales?

Mi sensación es que, ahora mismo, no hay límite. La gente cada vez se interesa más por lo que come, por su procedencia, por cómo se elabora el producto, por lo que creo que hay mucho recorrido todavía.

¿Qué tiene la Feira do Queixo de Moeche para que repita? No suele acudir a este tipo de eventos...

Es la tercera vez que voy y, desde el primer momento, me pareció una feria fantástica, me sentí muy acogido. Todos los productores que participan tienen la misma sensación porque es un evento de una zona rural en el que se vuelca todo el mundo. Un domingo en el que todos compran, quiere ayudar a los productores, probar diferentes quesos... Gente de todas las edades, algo que me sorprendió la primera vez que vine.

¿Cómo se debe almacenar y servir el queso para disfrutarlo en todo su esplendor?

Lo primero es siempre hacerlo con un papel acondicionado para que no esté en contacto con el oxígeno pero, que al mismo tiempo, pueda transpirar. Y, lo segundo, siempre dentro de la nevera. Hay que sacarlo con el tiempo suficiente para que se consuma a temperatura ambiente. Cuando más frío esté, menos percepción tendrás del producto.

Daniel Alexandre

¿Hay algún queso infravalorado que considere que deba tener más reconocimiento?

Los gallegos. Están infravalorados por nosotros mismos. Hay mucho futuro. En los últimos diez años no se tenía una percepción en España de su calidad. Es cierto que se ha ganado en reconocimiento pero creo que debe valorarse todavía más.