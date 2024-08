O alcalde de Cedeira invita á Xunta a coñecer o Castro Sarridal

O pasado venres facíase pública a misiva que, Pablo Diego Moreda Gil, alcalde de Cedeira, lle enviou ao novo conselleiro de Cultura, José López Campos para invitalo a visitar o xacemento arqueolóxico do Castro Sarridal.



O emplazamento enmárcase na segunda fase da cultura castreña, entre os séculos V-II a.C. ata a etapa galaico romana, en torno aos séculos I-II d.C. Ten unha estructura destacable, os “Monumentos con Horno”, que están enterrados –total ou parcialmente– adicados aos baños de vapor.



As escavacións que se fixeron no territorio, ademais de descurbir a sauna coa súa pedra Formosa datada do 230 a.C. permiten desfrutar de estruturas defensivas e habitacionais que “demostran que o enclave estivo poboado dende o século IV a.C ata o II d.C”, comentan dende o órgano rexedor.



O edil cedeirés deixa constancia na carta de que “toda a corporación estaría encantada de recibirlle para amosarlle in situ a excelencia e particularidade deste tesouro”. A motivación principal da comunicación sería continuar co traballo que “con tan bo resultado comenzou no ano 2017”, aseguran dende o Concello.

Conxunto patrimonial



Como recorda o rexedor cedeirés, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia vén colaborando co Concello dende fai sete anos na escavación deste xacemento, a través da promoción de diferentes campañas arqueolóxicas.



Moreda Gil abunda “nas vantaxes que ten o Sarridal por estar en terreos de propiedade municipal, por ter un acceso fácil para os visitantes e por estar moi preto do Castelo da Concepción, co que forma un conxunto patrimonial de gran valor”.



Esta edificación está situada sobre o porto pesqueiro da vila, o que lle otorga unha situación privilexiada como mirador. Dentro do castelo pódese atopar un Centro de Interpretación no que se recolle información propia e tamén do castro.



Así, a misiva remitida ao conselleiro expresa o interese do goberno local por continuar co traballo iniciado fai case unha decada debido a que os “suficientes elemetos patrimonais atopados invitan a apostar pola posta en valor do xacemento”.