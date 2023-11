Adjudicada la impermeabilización del tanque de tormentas del puerto deportivo de Pontedeume

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade acaba de adjudicar las obras de impermeabilización del depósito del tanque de tormentas del puerto deportivo de Pontedeume, ubicado en ese lugar para optimizar el funcionamiento de la depuradora de Centroña. Esta estación de tratamiento de aguas, explica la Xunta, es muy sensible a las acciones del agua al estar afectada por un alto nivel freático –debido a la acción de la marea y a la hidrología de la zona, “tendo en conta que o depósito do tanque de tormentas está emprazado nun lateral do porto deportivo e na faldra dunha pequena elevación”–.



Así las cosas, a través de esta actuación, que ha sido adjudicada a la firma Prace, Servizos y Obras S.A. por cerca de 48.000 euros, se busca evitar, o al menos disminuir, las descargas del sistema de saneamiento a la masa de agua y enviar de forma controlada, del mismo modo, dichas aguas residuales hacia la depuradora de Centroña. Desde el ejecutivo gallego indican que la intervención se realizará, concretamente, en el perímetro de los muros interiores de la infraestructura, así como en el suelo de la cámara seca, la cámara de retención y en la zona del canal de tiempo seco.



“As obras previstas permitirán que a depuradora de Centroña gañe eficiencia, ademais de garantir unha maior durabilidade do depósito do tanque de tormentas”, indican. La actuación se suma a otras acometidas para mejorar los sistemas de depuración de la ría de Pontedeume, impulsadas tanto en este municipio como en el vecino Cabanas, con una inversión de 8,4 millones de euros.