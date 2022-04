Adega y Narón exigen que se estudien especies invasoras presentes en la costa Ártabra

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) denuncia la presencia de la especie invasora Helicrisum Petiolare en la costa Ártabra, concretamente en el término municipal de Narón.



Desde la asociación, y junto al concejal de Medio Ambiente, Santiago Galego, exigen al ejecutivo gallego que “faga un estudo desta planta invasora para intentar erradicala e, se isto non é posíbel, que faga as accións pertinentes para controlar e minimizar seu o impacto na zona”, que pertenecen a la Red Natura 2000.



Desde Adega explican que estas especies pueden llegar a través de redes de comunicación de forma accidental o intencionadamente; y que, con el tiempo, se adaptan al territorio sin que las autóctonas puedan competir con ellas, “supoñendo na maioría dos casos unha desvantaxe para as mesmas”.



Las especies invasoras tienen fuertes impactos en la economía, además de destruir hábitats y ecosistemas nativos, además de intensificar la erosión, desplazar vegetación autóctona o transmitir enfermedades infecciosas.



“Nun momento onde o cambio climático está avanzando, onde as vías de comunicación están todas interconectadas e desde fai anos xa no existen as fronteiras, cada vez máis novas especies alóctonas están aterrando na Galiza por diferentes medios, sendo isto un grave perigo para as especies autóctonas, xa que, son máis fráxiles e teñen menor capacidade de adaptación para facer fronte a estas novas habitantes.”, afirma Miguel Anjo González, secretario de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia en Ferrolterra. Los ecologistas advierten de que controlar la invasión y reparar los daños provocados por estas especies foráneas puede llegar a suponer “preto dos doce mil millóns de euros anuais, só na Unión Europea”.