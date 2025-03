Abierto el plazo del certamen de humor gráfico de Fene “Curuxa do Humor”

Continúa abierto el plazo para la presentación de obras a la edición número 29 de los “Premios Curuxa” del Museo do Humor Xaquín Marín.



Como en años anteriores, en esta nueva convocatoria habrá tres categorías: Curuxa, para mayores de 25 años; Curuxa Nova, para personas entre 16 y 25; y Caricatura, en la que podrán participar todos aquellos dibujantes mayores de 16 años.



Los participantes podrán presentar una única propuesta de temática libre en formato viñeta, tira, cómic o, en la última de las modalidades, caricatura. Los trabajos deberán estar redactados en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado aunque será necesario adjuntar la traducción al gallego del texto del dibujo. También se admiten trabajos de humor mudo.



En lo relativo a los galardones, la Concellería de Cultura, avanza que se mantendrán las cuantías de años anteriores.



Así, la primera de las categorías contará con dos premios, el primero de 2.000 euros y el segundo de 1.000. La segunda modalidad contará con un único distintivo, en esta ocasión de 500 euros, al igual que la tercera, aunque en este caso la partida ascenderá a los 1.500 euros.



Todos aquellos interesados en presentar su obra podrán hacerlo hasta el próximo 31 de mayo.



Como novedad, tal y como avanzan desde la organización, se podrá especial atención a la IA, y en las propias bases –disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia– se establece que “calquera obra creada total ou parcialmente coa axuda da intelixencia artificial quedará automáticamente excluida do certame. As obras deberán ser creación manual ou dixital por parte do artista”.