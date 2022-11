Aberto o prazo de matrícula no obradoiro “Un teatro de coidados” para coidadoras

O Concello das Pontes abre hoxe o prazo de inscrición no programa “Un teatro de coidados” dirixido ás coidadoras informais do municipio. A través desta proposta, organizada polo departamento de Benestar Social, búscase dar continuidade ao obradoiro de interpretación teatral “Abrindo o telón dos coidados” celebrado durante a primavera. Así mesmo, búscase, mediante diferentes liñas de acción, traballar a saúde e o benestar físico, mental e social das mulleres coidadoras de persoas dependentes no ámbito doméstico así coma reforzar, mellorar e potenciar a súa confianza e autoestima.



Tania Pardo, concelleira de Benestar Social e Igualdade, subliña que “a través do programa `Un teatro de coidados´ queremos minimizar o impacto do coidado, prestándolles un espazo de crecemento persoal desde o que explorar novos camiños para recoñecerse, redescubrirse e reciclarse dentro da vida dos coidados, conectando co seu interior integrando corpo e mente e sentindo equilibrio interno persoal e coa contorna. É, ao mesmo tempo, unha forma de descubrir os dotes interpretativos persoais onde reafirmar a individualidade e atopar fíos comúns co resto de persoas, reforzando así a colectividade”.



O programa, dirixido a mulleres que desenvolveron, desenvolven ou están en situación de desempeñando coidados no ámbito familiar, comprende 9 sesións de traballo, de dúas horas, que inclúen asesoramento personalizado e diversas actividades lúdicas, talleres orientados a proporcionar ás participantes unha experiencia completa sobre proceso teatral para concluír coa posta en escena dunha obra creada por elas mesmas “para estimular o autocoñecemento e as propias habilidades, a capacidade de gozar do momento presente apartando a angustia, coñecer os recursos persoais, vencer medos, desenvolver a comunicación e a concentración, a memoria e coordinación de maneira individual e cooperativa co resto de compañeiras”, informan.



Todas as actividades levaranse a cabo na aula polivalente da Casa dopeso os venres de 17 a 19 horas dende o 2 de decembro ata o 30 de xaneiro. A inscripción pode facerse ata o 30 de novembro.