7.000 m2 para la educación y el adiestramiento de nuestras mascotas

Los animales de compañía están cada vez más presentes en nuestras vidas y suponen una parte fundamental en la sociedad actual. Su bienestar preocupa, y para fortalecerlo existen cada vez más opciones. Una de ellas la encontramos, ahora, en Narón. Y es que la asociación deportiva y recreativa Lobos de Naraío ha inaugurado recientemente sus nuevas instalaciones –situadas en San Mateo, en el lugar de Calvario número 5–, que cuentan con 7.000 metros cuadrados dedicados a los perros.



Al frente de ellas está el educador canino Javier Sánchez, quien ofrece, entre otras, actividades de agility, educación o iniciativas asistidas con estos animales. “Uno de los grandes problemas de hoy en día es que no les damos, por así decirlo, un trabajo [a los canes]; una actividad mental que ayude a equilibrarlos”, explica Sánchez, que cuenta con una experiencia a sus espaldas de 14 años.

“A culpa non é do can”

El slogan de este centro de adiestramiento y educación canina ha cogido todavía más fuerza en los últimos días, después del trágico suceso del ataque de un rottweiler a otros dos perros en el barrio ferrolano de Ultramar. “Si tienes a un perro educado y equilibrado, estas cosas no deberían pasar”, afirma Sánchez, apuntando a que no existen “razas peligrosas”. “Otra cosa es el poder que pueden tener. Hay razas que implican un carácter más fuerte hacia otros perros pero eso no quiere decir que ese perro tenga que ser agresivo por ser de dicha raza”, argumenta.



El experto afirma que, en la mayoría de los casos, esa agresividad responde a diversos miedos de los animales o a la falta de sociabilización. “No saben controlar ciertos estímulos, aunque esto ya son aspectos muy técnicos, y por eso responden así, defendiéndose”, comenta.

Acercamiento

Sánchez decidió cambiar las instalaciones del centro –que forma parte de la Real Federación Canina de España y de la Federación Canina Galega para la práctica y la competición de agility– para acercar sus servicios a los clientes. “Lo hicimos con mucha pena, porque el sitio nos encantaba. Ampliamos mucho el espacio y así estamos más próximos a nuestra clientela, que es fundamentalmente de Ferrol y Narón”.

En la actualidad atienden aproximadamente a unos 25 perros por semana en sus 7.000 metros cuadrados. Cuentan con dos pistas de agility reglamentarias y una central dedicada a la educación de los canes. Disponen, asimismo, de una amplia área de esparcimiento para los dueños y sus mascotas, además de un aparcamiento y dos aulas interiores.

En auge

El área de negocio relacionada con las mascotas y su bienestar se encuentra en auge. La pandemia del coronavirus lo cambió todo y en este sentido, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (Anfaac), los perros registrados han aumentado un 38% en los últimos tres años, alcanzando la cifra de los 9,3 millones en todo el Estado. “Se está extendiendo la concienciación de que educar a un perro es necesario y de buscar a un profesional que te ayude con esta tarea, que no es sencilla”, comenta Sánchez. “Cada vez hay más sensibilización hacia esta profesión. Hace unos años parecía que las personas que se dedican a esto tenían un don o simplemente se les daba bien. Pero esto es una profesión como otra cualquiera, en la que te tienes que formar”.



El experto insiste en la importancia de educar, pero no de cualquier manera. “Yo solo pido que la gente tenga conciencia de que al perro se le tiene que educar de forma amable, en positivo”.