Más de 6.000 autónomos del rural solicitan las ayudas del nuevo programa del PEL

La Diputación de A Coruña ha registrado 6.012 solicitudes para la nueva línea de ayudas del Plan de Emprego Local (PEL) destinada a profesionales autónomos –con más de cinco años de actividad– que tengan su sede social en algún municipio de menos de 10.000 habitantes. Desde el organismo provincial destacan que esta cifra supone un “récord” de demandas, “o que indica a boa acollida” de estas aportaciones, que esta año cuentan con un presupuesto de 2,6 millones de euros –sumados a los 2,3 de la primera convocatoria–.



El presidente, Valentín González Formoso, puso el foco en la “importancia clave dos autónomos na economía e na creación de emprego” en la Comunidad, a cuyo colectivo pertenecen más de 205.000 personas. “Por iso decidimos ampliar as axudas, que cada ano rexistran unha elevadísima demanda dentro do PEL, así como incrementar o seu orzamento ata os 4,9 millóns de euros, co obxectivo de atender o maior número de solicitudes posible”, aseveró el también regidor pontés.



La cuantía máxima a la que optan los demandantes alcanza los 2.400 euros, que se podrán destinar a sufragar parte de las cuotas de la Seguridad Social durante un año –200 euros por mes–.

Mientras, la subvención mínima se concede para un total de seis meses (1.200 euros). La concesión provisional se dará a conocer en noviembre.

La importancia del Plan de Emprego Local para fijar población en el rural

Precisamente, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, tomó parte en el foro “El Reto de Emprender en el Rural”, en el que también participó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.



Formoso destacó durante si intervención el impulso que supone el Plan de Emprego Local (PEL) para la fijación de población en los municipios más pequeños. “Sen oportunidades laborais, a xente marcha cara as grandes cidades. Dotar ao rural de servizos e infraestruturas é moi importante, pero crear emprego é fundamental”, aseveró el presidente del organismo provincial.

En este sentido, recordó que el PEL acumula desde su creación en 2016 un total de 115,5 millones de euros de inversión, facilitando la creación de más de 7.000 empleos directos y beneficiando a 3.734 empresas y más de 4.100 autónomos”.