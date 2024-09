La Deputación destinará 2,6 millones de euros a la actividad de los autónomos

La Deputación da Coruña convocó una nueva línea de ayudas PEL para las personas autónomas con más de cinco años ininterrumpidos en la actividad y residencia fiscal en municipios coruñeses de menos de 10.000 habitantes. Esta última condición se asienta con la premisa de “favorecer o emprego e contribuír á fixación de poboación no rural, un dos obxectivos estratéxicos do goberno provincial no presente mandato”, explicó el presidente de la Deputación, Valentín Gómez.



En el caso de Ferrolterra, este anuncio engloba a los municipios de Ares, Mugardos, Neda, Valdoviño, Pontedeume, Cabanas, Monfero, A Capela, San Sadurniño, Moeche, As Somozas, Cedeira, As Pontes, Cariño, Cerdido, Mañón y Ortigueira. Como se anunció en el BOP de ayer, esta iniciativa es parte del Plan de Emprego Local que “constitúe unha estratexia integrada de cooperación para o desenvolvemento sostible da provincia”.



La cantidad destinada a esta ayuda –que busca paliar los pagos a la Seguridad Social– corre a cargo del presupuesto general de la Deputación para el ejercicio de 2024, del que saldrá un importe total de 2’6 millones de euros. Esta cantidad se repartirá en cuantías fijas de 200 euros al mes, con un mínimo de seis abonamientos y un máximo de doce.

Puntuaciones



El sistema para la valoración de las candidaturas se hará a través de una ponderación con una calificación máxima de 23 puntos. Se valorarán la población del municipio en el que se encuentra el domicilio fiscal de la empresa –aquellos con 2.000 habitantes o menos supondrán 16 puntos, que irán descendiendo hasta los 8 en las localidades que tengan entre 5.001 y 9.999 vecinos–, la actividad económica del solicitante y el no haber sido beneficiario en ninguna convocatoria anterior de este mismo programa.



De esta manera, la presente oportunidad genera una complementareidad al programa PEL-Autónomos que en el presente año ya destinó un total de 2’3 millones de euros a 1.106 profesionales de la provincia con menos de cinco años de actividad y sede social en un concello de más de 20.000 habitantes.



Asimismo, desde el organismo provincial se aprovechó para destacar “a importancia clave dos autónomos na economía e na creación de empresgo en Galicia”, colectivo que en la actualidad engloba a más de 200.000 personas.