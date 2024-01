Más de 5.000 personas se rindieron a los encantos del castillo de Moeche en 2023

Un total de 5.032 personas visitaron el castillo de Moeche el pasado ejercicio, una cifra que supera en casi 1.000 a los visitantes que albergó la fortaleza de San Xurxo en 2022 y muy cerca del récord registrado en 2021, con 5.197. Así lo confirmó el departamento de Turismo del Consistorio modestino, que sitúa la edificación como “o principal atractivo do noso municipio”, acentuado, inciden, por la renovación de los contenidos expositivos del Centro de Interpretación das Revoltas Irmandiñas –en la que se invirtieron 62.500 euros, cofinanciados por el Concello y la Diputación–.



“No centro atopamos novos paneis cun relato moito máis visual e detallado do que foron as revoltas Irmandiñas, xunto co papel que representou o noso castelo nunha historia de Galicia que aínda está por contar”, aseveró la alcaldesa, Beatriz Bascoy, recordando que se creó, asimismo, un apartado específico acerca del Xeoparque Cabo Ortegal, “convertendo o castelo de Moeche no principal centro de recepción de visitantes da banda sur do novo territorio recoñecido en maio pola Unesco”.



Agosto fue el mes con mayor afluencia de personas, 1.319, acumulándose entre los meses de marzo –cuando abre el castillo– y julio 2.600 visitas.



Para el gobierno local, otra de las claves que explican estos “bos resultados” es la programación de diversos eventos en las instalaciones, tales como el Castelo de Sons, la muestra fotográfica “Capturando Natureza” o la exposición “Cartas de Amor”.