1,7 millones de euros de la Diputación para renovar el abastecimiento de agua en Ares

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo, rubricaron hoy el protocolo que articulará la financiación de las obras de renovación del sistema de saneamiento de agua en la localidad.



Tal y como destacaron ambos, se trata de una actuación de “vital importancia” para la población aresana, que padece las consecuencias de un sistema deficitario que no garantiza, sobre todo en la época estival, el suministro de agua potable.



“Asinamos hoxe un primeiro paso importante que permitirá garantir os traballos para que dentro de pouco tempo os curtes de auga no municipio non sexan máis cun mal recordo”, declaró Formoso, haciendo hincapié en que el crecimiento de la villa en los últimos años no fue acompañado de la renovación de estas infraestructuras.

El coste total de la intervención asciende a 4,2 millones de euros



“É un investimento prioritario e penso que Augas de Galicia debe liderar o proxecto xa que a súa aportación sae directamente do pago do canon dos propios veciños e veciñas”, añadió.



Por su parte, el regidor afirmó que en la época de verano la presión es insuficiente por la rotura de las tuberías, el diámetro de las mismas y la falta de depósitos. “É o investimento máis importante dos últimos 16 anos que levamos gobernando polo que é unha moi boa nova para toda a veciñanza”, aseveró Iglesias.

Así las cosas, el proyecto recoge la ejecución de nuevos depósitos de agua en el alto de Simou, en donde el Ayuntamiento ya ha adquirido los terrenos. “Os depósitos cargarán de auga pola noite, o que ofrecerá autonomía no subministro ao municipio”.



El coste total de las obras asciende a 4,2 millones de euros, de los que la Diputación aportará el 40% en tres anualidades (1,7 millones de euros); la Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia se hará cargo de otro 40%, destinado a los trabajos de mejora del sistema; mientras que el Consistorio asumirá el 20% restante (856.000 euros)