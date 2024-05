Cerdido presume de uno de los perros más guapos del mundo

C-Max es uno de los perros más guapos del mundo y vive en Cerdido. El can –que debe su nombre a una conocida marca de coches– y su dueño, Juan Gomariz, participaron el pasado fin de semana en la Exposición Canina Nacional e Internacional que tuvo lugar en Lugo. “Competimos en la categoría de veteranos y ganamos la final del ‘Best in Show’, convirtiéndose en el mejor perro veterano de la exposición”, explica este vecino cerdidense.



Con sus 14 años, este Husky siberiano logró cautivar a los jueces, algo que lleva haciendo ya muchos años. “Ya es campeón de España, de Gibraltar, de Portugal... En la competición de Milán quedó de segundo en la categoría intermedia... Tiene una carrera muy larga”.



Además de C-Max, Gomariz cuenta con más perros que han logrado reconocimientos en las competiciones, uno de ellos, una hembra, en la exposición del pasado fin de semana. “Tengo seis y un cachorrito que acaba de nacer. Puedo permitírmelo porque vivo en una casa, con bastante terreno, en donde tengo las perreras, el núcleo zoológico... Entre mi mujer y yo nos ocupamos de mimarlos, de ciudarles mucho el pelo y de entrenar con ellos”, explica.

Juan Gomariz junto C-Max el pasado fin de semana en Lugo I Cedida



Y es que este vecino de Cerdido, natural del barrio de San Juan, en Ferrol, lleva 30 años en este mundillo. “Un ex cuñado le regaló un siberian a mi hijo y después la carrera la seguí yo. Un perro trajo a otro perro y así comenzamos a acudir a exposiciones a todos los niveles”.



Este tipo de eventos tienen lugar los fines de semana, algo que facilita a Gomariz poder asistir a los mismos. Pese a ello, no siempre le es posible. “Cuando tienes un trabajo que te lo permite, estupendo. Pero en mi caso, la mitad de las veces no puedo ir. Aprovecho los fines de semana que sé que voy a tener libres para inscribirnos, que siempre hay que hacerlo con antelación. Además son viajes muy largos, que te obligan a salir un jueves o un viernes para llegar a la competición el fin de semana. Por ejemplo, en los próximos días hay una en Ciudad Real, que es punto obligatorio para el campeonato de España y no puedo ir”, lamenta.

Premios

“Desde que empezó la crisis se recortó en los trofeos. Económicamente no te dan nada, esto es algo que haces por hooby. En el caso de la Sociedade Canina Galega, las recompensas suelen ser muy buenas, de Sargadelos”, explica Gomariz.



Además, los patrocinadores de estos eventos aportan sus productos como galardón para los premiados. “Nos llevamos pienso, estuches de conservas, empanadas... un poco de todo. También los respectivos trofeos y las escarapelas”.