Un viaje a la playa de arena negra de Cedeira por el Galiverso

La bajada a la playa de arenas negras de Teixidelo, en Cedeira, no es un recorrido habitual. Los nativos de la zona la conocen y también aquellos que participan cada año en las visitas geológicas que se realizan dentro del Xeoparque, pero estos días no es necesario salir de una sala para poder disfrutar de esta playa, que se considera única en el mundo.

Toeleira



La sala, eso sí, es la del Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura, en Santiago, donde ayer se presentó una nueva propuesta del proyecto de realidad virtual O Galiverso.

En esta ocasión, el montaje se presenta como “Galiverso no corazón da pedra” y recoge siete enclaves de difícil acceso, como la cueva del Rei Cintolo (con sus formaciones de estalagtitas y estalagmitas) o la playa de arena negra de Teixidelo (única en el mundo y a la que se baja siguiendo un empinado sendero desde los acantilados de la Garita de Herbeira en la Sierra da Capelada), además de otros que están cerrados al público como la Cova Eirós (con pinturas rupestres y petroglifos inscritos en las paredes de las rocas).

El proyecto recorre siete parajes poco accesibles de la historia y paisajes gallegos

Completan las visitas virtuales el petroglifo del Castriño de Conxo (en el asentamiento castreño), en Santiago; el yacimiento romano de Aquis Querquennis en Bande, Ourense (complejo arqueológico constituido por un campamento romano y una mansión-viaria); el Penedo de Noiteboa (afloramiento granítico), en O Porriño; y la Escola de canteiros de Poio (dedicada a la conservación y promoción del oficio).



Parta trasladar estos lugares al entorno digital, se contó con la colaboración de los arqueólogos e historiadores del Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (CiSPAC) Arturo Lombera Hermida y Tania Mosquera Castro, así como especialistas de la asociación de espeleología encargada de realizar las visitas a la cueva del Rei Cintolo.



Las visitas a “Galiverso no corazón da pedra” pueden disfrutarse de martes a domingo, de forma gratuita, reservando plaza en el Museo Centro Gaiás o en Ataquilla. La edad mínima para poder hacer uso de las gafas de realidad virtual que permiten viajar por todas estas joyas del patrimonio natural gallego es de ocho años y los menores de 12 deben acudir acompañados de un adulto.



Inauguración

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y el de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, participaron ayer en el acto inaugural del montaje “Galiverso no corazón da pedra”.

López Campos reivindicó la relevancia del Galiverso como “exemplo do bon uso da tecnoloxía para sortear barreiras no acceso ao patrimonio para todos os galegos”, una máxima en línea con lo promovido por la Lei de cultura inclusiva e accesible aprobada por el Parlamento gallego.



Por su parte, Rodríguez incidió en el crecimiento de un proyecto “cun enorme potencial pedagóxico que chegará a todos os centros de Secundaria de Galicia a través dos Polos Creativos”