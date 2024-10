Pontón pide desde Cedeira protección del sector pesquero frente a la eólica marina

La líder del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, reclamó desde Cedeira –en donde mantuvo un encuentro en la Cofradía de Pescadores de la localidad– la retirada de los denominados Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) para defender al sector pesquero y marisquero de la eólica marina.

Desde la formación explian que, dadas las características de la plataforma gallega, “é incompatible co mantemento da actividade económica vinculada ao mar”. La portavoz nacional aseguró que “neste momento hai que escoller” entre “defender os 31.000 empregos que dependen directamente do sector do mar o se se defende que as eléctricas sigan gañando miles de millóns de euros a costa de que a xente do mar non poida seguir traballando e tamén cun impacto medioambiental moi grande no noso territorio”.



Pontón aseguró que “non se pode permitir” que casi la mitad de los proyectos de eólica marina del Estado vayan a instalarse en las costas de la Comunidad. En este sentido, indicó que lo harán “xusto enriba dos principais caladoiros nos que pescan cada día miles de persoas que se dedican a esta actividade”.



La líder del BNG criticó el diseño que defienden tanto el PP como el PSOE y recalcó que “significa expulsar do mar” a todos los que pescan en Galicia, “única e exclusivamente para seguir beneficiando ao lobby eléctrico”. La nacionalista aludió, asimismo, a la falta de informes económicos y ambientales que certifiquen que los POEM “non van afectar á actividade pesqueira”.

Encuentro con la ANPA del Nicolás del Río

Ana Pontón aprovechó su visita a Cedeira para mantener un reunión con los padres y madres del alumnado del CEIP Nicolás del Río, con el objetivo de conocer de primera mano los problemas que padece el centro, relacionados con las “graves deficiencias”.

BNG

“Pregúntome se o presidente da Xunta tivera un despacho con pingueiras e con humidades, se faría unha reforma estrutural ou non”, ironizó, anunciando que su formación defenderá en el Parlamento dos propuestas concretas para mejorar la atención educativa de los menores de la villa. La primera de ella está encaminada a corregir las deficiencias del centro con una reforma, a través de una enmienda a los presupuestos de 2025. La segunda, a medio plazo, plantea la construcción de unas nuevas instalaciones, “algo que se puxo enriba da mesa como unha necesidade xa en 2004”, explicó la líder del BNG.