Cruce de acusaciones entre el PP y el Concello de Cedeira por las goteras del Nicolás del Río

El PP de Cedeira emitió un comunicado en el que insta al gobierno local a solucionar los problemas de goteras que padece el CEIP Nicolás del Río. La formación asegura que las tareas de mantenimiento son competencia municipal y apunta al acuerdo entre la Consellería de Educación y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), para el desarrollo del pacto local, citando el siguiente apartado: “No que atinxe ás obras de reparación, conservación e mantemento que debe realizar cada Concello nos centros de ensino que del dependa, e só a modo de exemplo, (...) goteiras no tellado, limpeza de canalóns e reposición de canalóns e baixantes; reposición de cristais, limpeza e axardinamento de zonas exteriores e de patios de xogos, desatascamento de conduccións de augas, etc.”.



Los populares lamentan la “dejadez de funciones” del edil responsable del área, Noel López, al que acusan de responsabilizar a la Xunta “de algo que no es competencia municipal”.



Por su parte y a preguntas de este Diario, desde el ejecutivo cedeirés salen al paso de las críticas de los populares y afirman que las goteras que afectan al centro no son consecuencia de una falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento, sino de un problema estructural del mismo, con 50 años de antigüedad y que precisa, “entre outras cousas, dun cambio da cuberta”. Noel López recuerda que el pasado octubre comunicó esta situación a la Consellería y que, “como consecuencia diso acudiu unha arquitecta, quen recoñeceu que o arranxo é responsabilidade da Xunta ao tempo que adiantaba que non había recursos para afrontalo”.



El concejal subraya, asimismo, que dispone de toda la documentación de las sucesivas comunicaciones dirigidas a la Xunta, en las que advertía de las goteras que afectan a diferentes espacios del colegio, “e que mesmo facían temer por algún desprendemento”, recordando que parte del arenero se encuentra cerrado por orden del ejecutivo autonómico “ante o perigo de caída de cascotes”.



Por su parte, el alcalde, Pablo Moreda, lamentó “unha vez máis a falla de rigor do PP”, al que demanda “máis respeto” por el pueblo cedeirés. “Asumimos competencias que non corresponden ao Concello, ás veces en colaboración co propio centro, como a instalación de tarima nas aulas de infantil, o parque de xogos, a construción dunha cuberta de abrigo na entrada do centro ou a posta dun solo de caucho no patio”, recordó, añadiendo que “estamos moi orgullosos do traballo que está a desenvolver Noel López, un concelleiro que é graduado en maxisterio e que coñece moi ben este ámbito”, remarcó.