Cedeira cuenta los días para su evento gastronómico más esperado: la Festa do Percebe

Este fin de semana, el 3 y 4 de agosto, Cedeira vivirá una nueva edición de la Festa do Percebe, una fiesta gastronómica impulsada por la Cofradía de Pescadores y que reúne cada año a multitud de personas dispuestas a disfrutar de uno de los productos más característicos de la localidad.

Con el precio de las raciones todavía en el aire –la organización se encuentra adquiriendo el producto en estas jornadas–, el lugar de celebración se ha fijado en la carpa que se instalará en el muelle.

Allí, además de percebes, el público asistente podrá degustar pulpo “á feira” y empanadas de berberechos o liscos. Tal y como explican desde el Consistorio, el evento se prolongará entre las 12.00 y las 17.00 horas ambas jornadas. El pósito ya ha adquirido unos 600 kilos de pulpo –100 más que el año pasado– y espera superar los 500 de percebes.

Emilio Cortizas

Además de la degustación en sí, los que se acerquen hasta la villa tendrán la oportunidad de conocerla montados en su tren turístico, que realizará viajes continuos durante la fiesta desde la plaza de Galicia hasta el muelle, “coa finalidade de facilitar a afluencia e minimizar o número de vehículos”, apuntan desde el ejecutivo cedeirés.

Cierre por presencia de toxina

El colectivo de mariscadoras de Cedeira vive unas jornadas complicadas debido al cierre por parte del Intecmar –Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia– de una de sus áreas de trabajo para la extracción de moluscos por presencia de toxina PSP. “Cando fai calor e o tempo está moi húmido é normal que apareza este problema e nos pechen a zona”, explica la presidenta, Magdalena López, que indica que “o pasado martes, o día 23, chegounos o resultado da analítica. O marisco que sacamos o luns mandámolo para as bateas de restauración”.



Con estos días cálidos, apunta la profesional, “o berberecho non medra tanto e temos que recortar os días que imos mariscar en función da densidade que vemos. De nada serve sacar o tope, hai que pensar en todo o ano. Esperemos que o peche non dure moito”, aguarda. En este tipo de situaciones las profesionales pueden demandar la compensación por el cese de actividad, que ronda los 30 euros por día. “Nós aínda non o pedimos porque non sabemos ata cando vai durar o peche”.