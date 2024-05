Cedeira adjudica las obras del albergue en la antigua escuela unitaria de Santalla

Cedeira ha adjudicado las obras de reforma y conservación de la antigua escuela unitaria de Corredoira, en la parroquia de Santalla, para su conversión en un albergue municipal para grupos. Los trabajos contarán con una inversión de 144.901 euros, un plazo de ejecución de seis meses y se sufragarán con cargo al POS+Adicional de 2023 de la Diputación de A Coruña.



Desde el Concello destacan que se convertirá en “un recurso moi importante” de cara al relanzamiento del turismo activo en la zona tras el reconocimiento por parte de la Unesco del Xeoparque Cabo Ortegal. “O santuario de Santo André de Teixido é un destino icónico dentro do territorio e impulsalo é un obxectivo prioritario, no que contar co albergue de Santalla será importante”, remarcan.



El inmueble presenta en la actualidad problemas de humedad y relacionados con la falta de mantenimiento. La actuación supondrá la rehabilitación de la cubierta y las fachadas, así como la reforma de los vestuarios. También se llevarán a cabo mejoras en su accesibilidad y aislamiento.

El edificio, de 348 metros cuadrados –en una parcela de 821– se sitúa junto a la carretera provincial DP-2204. Durante muchos años fue empleado como lugar para la celebración de campamentos por parte de la Organización Juvenil Española (OJE) –el pleno de la corporación aprobó en 2020 recuperar el uso de este edificio–. En su origen, fue construido en 1962 y sufrió importantes actuaciones de ampliación por parte del Concello entre los años 1995 y 2003.