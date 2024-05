La Xunta destaca el papel de las Casas do Maior en la atención de mayores en el rural

La delegada territorial del gobierno autonómico en Ferrol, Martina Aneiros, visitó en compañía de la alcaldesa de Cariño, Ana López, las Casas do Maior de Landoi y Os Moziños, que entraron en funcionamiento este mismo año en la localidad. La representante de la Xunta compartió actividades con los usuarios de ambos centros, que se pusieron en marcha gracias a la última convocatoria de ayudas de la Consellería de Política Social e Igualdade para este fin.



Aneiros puso el foco en la importancia que tiene este tipo de servicios para “chegar aos municipios pouco poboados do rural, evitando que os maiores se teñan que desprazar longas distancias para acceder a eles”. La delegada territorial recordó también que en las Casas Do Maior se presta una atención personalizada a un máximo de cinco personas por centro, hasta ocho horas diarias de lunes a viernes. Dicha atención se ofrece con flexibilidad horaria e “favorecendo a permanencia das persoas en situación de dependencia no seu entorno”.



En el caso de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, en la actualidad operan un total de siete centros de este tipo, a saber: Cariño (2), Monfero (1), Valdoviño (1), As Somozas (1) y Moeche (2).



Las primeras Casas do Maior, recuerdan desde la delegación territorial, se pusieron en marcha en la Comunidad en 2018 y desde entonces el ejecutivo autonómico concede subvenciones para la creación de las mismas, llegando en la actualidad a los 120 centros.



En concreto, la Xunta destinará durante el 2024 un total de 1,3 millones de euros para la creación de 20 nuevas Casas do Maior. La convocatoria de este año, recordó Aneiros, presenta como novedad una ayuda complementaria de 150 euros semanales durante el periodo de maternidad o paternidad de la persona encargada de este servicio.