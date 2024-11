El dragado en el puerto Cariño cuenta con todos los permisos ambientales, afirma Portos

Portos de Galicia ha salido al paso de las críticas de los vecinos y vecinas del municipio de Cariño –así como del Bloque Nacionalista Galego, que ha presentado dos iniciativas para ser abordadas en el Parlamento– por las obras de dragado que se están realizando en el puerto de la localidad.

Desde la Consellería do Mar explican que los trabajos “contan con tramitación ambiental previa, como establece a normativa” y que se desarrollan “con absoluta normalidade seguindo rigorosamente as indicacións dos órganos ambientais para as máximas garantías na contorna”. El ente público remarca que tanto la extracción de arena como su depósito parcial en las playas del municipio “dispoñen de todos os informes preceptivos favorables tanto da propia Xunta como da Administración Xeral do Estado”.



En este sentido, explican que existe un documento favorable de la Demarcación de Costas del Estado –organismo del que depende la regeneración de los arenales, recuerda la Consellería–, así como de la Dirección General de Biodiversidad, de Compatibilidad con la Estrategia Marina –vinculados al Ministerio de Transición Ecológica– y de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente del gobierno gallego.

El depósito de material está avalado por Costas del Estado

Desde el departamento autonómico aseguran que es la propia Demarcación de Costas del Estado la que en su resolución relativa a las obras de dragado autoriza “a recolocación en dominio público marítimo terrestre das praias da Concha e Basteira de 9.998 metros cúbicos de sedimantos”.

Esta autorización, añaden, se basa en los resultados de los estudios de caracterización de los áridos realizados por Portos de Galicia, que concluyen que “a calidade dos áridos fainos indicados para a rexeneración das praias co obxectivo de paliar a perda de material que sofren os areais por causa dos temporais”, explican desde la Consellería do Mar.



El departamento autonómico incide, además, en que se están realizando “tarefas rigosoras” de control y vigilancia constante, en coordinación con Costas del Estado.

Olores

Los vecinos y vecinas de Cariño aludían en su denuncia a los fuertes olores que desprendía el material depositado en la playa de A Basteira.



A este respecto, desde la Xunta recuerda que se trata de arena húmeda, “e que contén algas en proceso de descomposición, que motivan esta situación transitoria, que se equilibrará nos vindeiros días". La Consellería apunta, asimismo, a que está prevista la recolocación de dicha arena –que ahora se encuentra acumulada en un solo punto– a lo largo de toda la playa, “unha vez depositado o volume autorizado”.