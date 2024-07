Investigado un hombre como presunto autor del último incendio en As Fragas

El Equipo de Seprona de la Guardia Civil de A Coruña en colaboración con de la Patrulla del Seprona de la misma localidad, el Puesto de la Guardia Civil de Fene y la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Dirección Xeral de Defensa do Monte de la Xunta de Galicia investigaron a un hombre como posible autor de un delito de incendio forestal en As Fragas do Eume, que se inició a las 13.00 horas del 21 de abril y afectó a 2,4 hectáreas.

El fuego se inició en la parroquia de Soaserra, en la zona de As Chapurreiras, donde en ese momento se realizaba allí una batida de caza para controlar la presencia de jabalíes, explica la Guardia Civil. Fue uno de los cazadores el que alertó a los medios de extinción, facilitando que se diese una rápida respuesta y se minimizasen los daños producidos por las llamas en el parque natural.

Extinguido el incendio, precisa la Guardia Civil, el Seprona inició una investigación coordinada para averiguar las causas e identificar al autor o autores. Así, se recopilaron las distintas evidencias y pruebas incendiarias que "condujeron a la identificación plena del presunto autor de los hechos". Una vez que se identificó al presunto autor se inició la investigación del hombre como principal sospechoso.