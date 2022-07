Yolanda Díaz comienza a elegir compañía

Estamos ante todo un reto. La ministra gallega, a la que bombardean por la izquierda y por la derecha, no está para bromitas. Tanto es así que va a comenzar una gira por todo nuestro país y ya advirtió a su equipo de que no quiere ni ver las caras de sus amiguis (Belarra, Iglesias, Errejón, etc.) en sus actos multitudinarios. Yolanda Díaz, que cada vez que hace declaraciones parece que está hablando para críos, gesticulando muy despacito para vocalizar y lanzar mensajes claros en su proyecto político (Sumar), dispara contra todos: contra los suyos y los que comparten con ella mesa en el Consejo de Ministros. Margarita Robles, harta del temita del gasto militar, lanzó la piedra a su ‘compi Yoli’, diciendo que le preguntaran a ella si a Ferrol le viene mal construir barcos de guerra. La ferrolana contestó para quedar bien con los de la acera de enfrente, porque su objetivo es descapitalizar a Unidas Podemos en las próximas contiendas electorales haciéndose con sus votantes. Vamos, que el proyecto de Díaz se basa en lo que trató de hacer Errejón con su Más Madrid en su día, golpear en la mandíbula de Pablo Iglesias y restarle poder en la izquierda más radical.