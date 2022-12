Los vecinos con más protagonismo

nuestras páginas cada vez son más sensibles al sentir del vecindario de A Coruña. Nos preocupamos por sus problemas y también nos alegramos con sus logros. Son muy cumplidoras las asociaciones que cuidan de sus barrios como nadie y están vigilantes. No es una tarea fácil la que tienen, ni mucho menos. Así que es necesario de vez en cuando acordarse de esas personas que se ponen al frente de la agrupación de su barrio y trabajan por él de una forma altruista, sacándole tiempo a su ocio y, lo que es peor, a su propia familia. Y ahí están trabajando por mejorar la situación de todos los vecinos y buscando siempre la participación en los actos que vienen organizando. Muchos de los representantes son protagonistas hoy de nuestra portada, porque se lo merecen y es para reconocerles la labor que vienen desempeñando que en ocasiones no es muy grata porque sus quejas, denuncias y demandas no siempre son recogidas por las distintas administraciones. Y en esa lucha están, en mejorar los barrios y hacer más grande A Coruña. Nosotros también estaremos en ello.