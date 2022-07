¿Que los vecinos piden la ORA?

Perdón, pero no nos lo podemos creer. ¡Ah, ya, que no es la ORA azul, que es la verde! Claro, claro, esa que es solo para residentes. Ah, vale. Quieren esa ORA cuyas plazas están vacías todo el día porque los residentes –que son los únicos que pueden aparcar en ellas en horas de ORA— no están en sus residencias, y que se llenan a las horas que deja de haber ORA con residentes y no residentes. Pues perdón, pero tampoco nos lo podemos creer. Porque el residente de una zona que va a trabajar a otra también tiene que pagar la ORA y si las zonas son verdes, ni pagando puede aparcar. Y eso de la rotación del aparcamiento, tararí que te vi, que quien pilla sitio a las 10:00 de la mañana no lo suelta hasta las 14:00. Resumiendo que llenaremos la ciudad de plazas de aparcamiento en las que no se puede aparcar, calles humanizadas en las que no se puede aparcar y plazas de aparcamiento en las que se puede aparcar... pagando, que es para lo que dios creó al ciudadano, para pagar.