El turismo, sector en crecimiento

La proximidad de la celebración de la Semana Santa será una demostración más de lo que el turismo significa para la ciudad. De muy diferentes puntos llegarán visitantes que disfrutarán de las procesiones, pero también de la gastronomía, el comercio, el paisaje, las rutas o lo que la ciudad oferte. Pero Ferrol no solo es Semana Santa, el turismo de cruceros, las fiestas, las celebraciones deportivas, las playas, etc. son alicientes para visitar la urbe naval. Promocionar esta riqueza o alimentarla con actividades paralelas es el papel de instituciones, empresas y organismos vinculados con el sector. No se trata de convertir Ferrol en una ciudad turística, sino de aumentar la riqueza para todos, de una manera sostenible y sin que por ello cambie, en sentido negativo, la vida de los ciudadanos que han elegido residir en Ferrol. Ahí está el reto que se pondrá sobre la mesa en el foto que organiza Diario de Ferrol el día 3 de abril.