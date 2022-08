Ya tenemos otra liada gorda...

Hay que ver cómo son los chinos, se mosquean por un quítame allá esas pajas (con perdón). Va la pobre Sra. Pelosi, con toda su buena voluntad, a visitar a los taiwaneses y a ellos no se les ocurre otra cosa que montar unas maniobras militares del quince al ladito de Taiwán, para dejar muy claro que aquello es suyo y no se toca. Y ya se sabe, de unas maniobras militares a un conflicto armado hay un pasito; total, ya tienen todo desplegado... Pues como la líen China y EEUU no la contamos, que son ellos muy grandes de dios y sus misiles son de muy largo alcance. Esperemos que esto de las guerras no sea como lo de los incendios, que empieza uno y se desata la locura ígnea por todas partes. Estos dos –chinos y norteamericanos— han visto lo bien que se lo están pasando en Ucrania y quieren una guerra para ellos solitos. ¡No, hijos, no! ¡Un poquito de consideración con los que no nos metemos con nadie!