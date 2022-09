Sardinas que “mollan o pan” para el colofón del Festival Revenidas

El escenario del estival Revenidas cerró el telón con la actuación estelar de Sés en una de las ediciones con más público de los últimos años y que se ha caracterizado no solo por la calidad de los grupos participantes, sino por la consolidación de un evento que no solo coloca a Vilagarcía en la vanguardia del panorama musical a nivel autonómico, junto al Atlantic Fest, sino que aporta vida y prestigio a Vilaxoán. Revenidas no solo es un festival de música, es un espacio cultural donde cabe la reivindicación y en el que la tradición está muy presente, de tal modo que no ha faltado la degustación de sardinas asadas a la que no faltaron los políticos. En fin, ya queda menos para la edición del próximo año.