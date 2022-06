El reto de vivir aquí todo el año

bienvenido a la jungla. El reto es encontrar un alquiler todo el año en una ciudad gallega a buen precio. El tirón de pisos turísticos lo ha puesto complicado a quienes quieren hacer vida aquí más allá de una quincena en verano. Cada vez menos propietarios están dispuestos a alquilar todo el año a alguien, porque si pueden cobrar en quince días de julio o agosto lo que no cobrarían en un mes completo en invierno, he ahí el atractivo. Como el alquiler todo el año escasea, hay mucha demanda y poca oferta, así que sube además el precio. No se desanime. Algo queda si paga un disparate a cambio de vivir en un plató de Cuéntame. foto: apartamentos turísticos I d.a.