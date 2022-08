Respuestas que son de cajón

La verdad es que nuestros políticos no dejan de sorprendernos. Da igual el partido que sea, la formación que tengan o, si nos apuran, la religión que procesen. Son como son y hay que quererlos así hasta que lleguen las elecciones y la gente, el pueblo, decida cambiar de forma radical porque no convencen o están simplemente hartos de ellos. Curioso que cuando alcanzan el poder olvidan la mayoría de sus promesas, lo cual es algo muy habitual porque la realidad es más cruda de lo que parece desde la barrera. Afortunadamente hoy hay controles muy estrictos para controlar el gasto, no como antes que se gastaba lo que no se tenía y así nos iba al resto de los mortales. Ayuntamiento, Diputaciones y demás instituciones públicas endeudadas hasta las cejas. A día de hoy si ustedes se fijan en nuestros actuales políticos locales, por poner un ejemplo, pasean por la ciudad y la gente ni les reconoce. Y digan lo que digan esa es una muy mala señal, ya que demuestra que no están en la misma realidad de la gente de la calle.