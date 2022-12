Un polideportivo para el futuro

El Concello de Vilagarcía inició el proceso para la licitación de la reforma integral del pabellón de Fontecarmoa, una necesidad para el deporte en la ciudad. El actual se quedó obsoleto y no cubría las necesidades no solo de los clubes deportivos vilagarcianos ni de los promotores de torneos como el Encestarrías o el Basket Cup. Las obras deberían estar listas para el inicio de la próxima temporada y con ellas los espectadores tendrán más visibilidad, los deportistas no resbalarán con la condensación, habrá mejores vestuarios, iluminación... Vamos, un pabellón acorde a las necesidades de esta ciudad.